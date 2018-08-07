В Чечне тысячи людей пришли проститься с убийцей Юрия Буданова. Почему?

На протяжении нескольких дней тысячи людей стекались в чеченское село Гелдаган. Именно там родился Юсуп Темерханов - человек, которого обвинили в убийстве полковника Юрия Буданова и который так и не признал вину. 3 августа он умер, отсидев треть тюремного срока.

Несмотря ни на что, многие в Чечне считают Темерханова героем. В республике хорошо помнят и Юрия Буданова, который во время второй чеченской войны похитил и убил 18-летнюю Эльзу Кунгаеву.

Как в Чечне прощались с Темерхановым и что к этому привело, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.