ТВ-новости: можно ли депутатам говорить про пенсионную реформу?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 19 июля:
- Российский парламент принял в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Говорим о том, почему депутаты не употребляют выражение пенсионная реформа, кто голосует против и кто протестует.
- Поговорим о том, почему именно сейчас Израиль принял закон о "национальном государстве еврейского народа", который арабское меньшинство называет расистским.
- Новые подробности отравления "Новичком". За ним якобы стоят россияне. Обсудим последние новости по этому громкому делу.
- А также побываем на выставке в Вашингтоне, посвященный юмору прошлого. Его экспонаты показывают среди прочего, что отношение к политикам в мире за последние несколько столетий практически не изменилось.
- На протяжении веков люди утверждали, что видели в небе странные объекты, которые потом стали называть неопознанными. Но пока ни одно из этих утверждений научно не подтвердилось. В 1967 году корреспондент Би-би-си провел ночь с группой наблюдателей, которые искали внеземные объекты.