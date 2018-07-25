Изъяны, подчеркивающие красоту: что такое кинцуги?

Константин Корнилов - единственный в России мастер кинцуги. Он чинит разбитую посуду по древней японской технологии - лаком из сока дерева, золотом и серебром.

Но зачем чинить посуду, если можно просто купить новую? Философия в Японии относится к изъянам как к чему-то, что подчеркивает уникальность вещи и ее красоту. Восстановленные предметы ценнее новых, ведь в них есть история, поэтому трещины и сколы декорируют золотом или серебром.

Константин научился всему сам после того, как у него разбился любимый чайник. Чайник ему починить не удалось, но в итоге, набравшись опыта, он открыл собственную мастерскую.