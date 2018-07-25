Шведская активистка помешала депортации афганца, не дав самолету взлететь

Элин Эррсон, шведская активистка и студентка Гетеборгского университета, остановила депортацию афганца. Она отказалась занять свое место в самолете, пока пассажира не выпустят.

"Я не хочу, чтобы человека убили, просто потому что вы боитесь не успеть на рейс," - сказала девушка пассажирам, которые пытались усадить ее на место и вырывали у нее из рук телефон.

В итоге пассажира, которого должны были депортировать, действительно сняли с рейса - вместе с Эррсон.

Пассажиры самолета проводили девушку аплодисментами.

Впрочем, по сообщениям СМИ, афганца все равно депортируют, но позже, а у Элин Эррсон могут быть проблемы с законом из-за неподчинения требованиям экипажа самолета.