ТВ-новости: рады ли видеть Путина в Вашингтоне?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 20 июля:
- Мы спросили жителей Вашингтона, рады ли они будут видеть Владимира Путина. Российского президента в США пригласил Дональд Трамп. Говорим об этом и реакции Киева на сообщения о том, что Путин якобы предложил Трампу провести референдум в ДНР и ЛНР.
- Российский президент впервые прокомментировал пенсионную реформу и сказал, что она ему не нравится. Поговорим о том, что это означает и почему Путин заговорил об этом именно сейчас?
- Узнаем подробности расследования Русской службы Би-би-си о том, как последователи Сергея Мавроди и после его смерти строят новые финансовые пирамиды.
- Мы увидим, как ветеранам боевых действий на востоке Украины с посттравматическим синдромом помогает бороться танго.
- В Кении полным ходом идет строительство первой в стране скоростной железной дороги, которая позволит успешно конкурировать с соседями за звание главного транспортного узла региона. Однако у этого проекта стоимостью 3 миллиарда долларов есть и обратная сторона: часть маршрута пройдет по территории национального парка в столице Найроби, что, по словам зоозащитников, создаст серьезную угрозу для дикой природы.