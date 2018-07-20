Рады ли видеть Путина в Вашингтоне?
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ТВ-новости: рады ли видеть Путина в Вашингтоне?

  • 20 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 20 июля:

  • Мы спросили жителей Вашингтона, рады ли они будут видеть Владимира Путина. Российского президента в США пригласил Дональд Трамп. Говорим об этом и реакции Киева на сообщения о том, что Путин якобы предложил Трампу провести референдум в ДНР и ЛНР.
  • Российский президент впервые прокомментировал пенсионную реформу и сказал, что она ему не нравится. Поговорим о том, что это означает и почему Путин заговорил об этом именно сейчас?
  • Узнаем подробности расследования Русской службы Би-би-си о том, как последователи Сергея Мавроди и после его смерти строят новые финансовые пирамиды.
  • Мы увидим, как ветеранам боевых действий на востоке Украины с посттравматическим синдромом помогает бороться танго.
  • В Кении полным ходом идет строительство первой в стране скоростной железной дороги, которая позволит успешно конкурировать с соседями за звание главного транспортного узла региона. Однако у этого проекта стоимостью 3 миллиарда долларов есть и обратная сторона: часть маршрута пройдет по территории национального парка в столице Найроби, что, по словам зоозащитников, создаст серьезную угрозу для дикой природы.

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