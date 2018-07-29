Электрокоптеры - дроны, на которых может летать человек - уже реальность

Электрокоптеры - персональные летательные аппараты - могут поступить в продажу в 2019 году. Уже можно подать заявку на покупку, но полетать дают только партнерам и "лидерам мнений".

Русская служба Би-би-си нашла две самые перспективные модели персональных коптеров. Оба производителя - калифорнийские стартапы, получившие инвестиции от Ларри Пейджа, сооснователя Google.