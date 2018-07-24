Аномальная жара в мире и новые обвинения в адрес российских хакеров в США
Media playback is unsupported on your device

ТВ-новости: аномальная жара в мире

  • 24 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 24 июля:

  • Несколько десятков человек погибли, власти Греции ввели чрезвычайное положение и просят международной помощи.
  • Вслед за пенсионным возрастом в России повышают НДС - поговорим о том, как это скажется на кошельках россиян.
  • Российских хакеров обвиняют во взломе энергосистем США - чего они добивались?
  • А также - сел в позу лотоса - погладь котенка. Покажем занятия котойогой в Калифорнии.