ТВ-новости: аномальная жара в мире

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 24 июля:
- Несколько десятков человек погибли, власти Греции ввели чрезвычайное положение и просят международной помощи.
- Вслед за пенсионным возрастом в России повышают НДС - поговорим о том, как это скажется на кошельках россиян.
- Российских хакеров обвиняют во взломе энергосистем США - чего они добивались?
- А также - сел в позу лотоса - погладь котенка. Покажем занятия котойогой в Калифорнии.