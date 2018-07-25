“Все вокруг горело”. Как в Греции спасаются от пожаров
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Мария Бутина: агент влияния или студентка университета?

  • 25 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 25 июля:

  • Как мигрант-гей из Нигерии пытается получить убежище в России
  • Флакон с "Новичком" в подарок подруге - Чарли Роули, отравленный в Эймсбери, в подробностях рассказал, как все произошло
  • Агент влияния или студентка университета? Суд в Вашингтоне решает судьбу россиянки Марии Бутиной
  • 40 лет первому ребенку, родившемуся методом искусственного оплодотворения