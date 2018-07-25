Мария Бутина: агент влияния или студентка университета?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 25 июля:
- Как мигрант-гей из Нигерии пытается получить убежище в России
- Флакон с "Новичком" в подарок подруге - Чарли Роули, отравленный в Эймсбери, в подробностях рассказал, как все произошло
- Агент влияния или студентка университета? Суд в Вашингтоне решает судьбу россиянки Марии Бутиной
- 40 лет первому ребенку, родившемуся методом искусственного оплодотворения