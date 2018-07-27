Боевой дрон из бизнес-самолета: дешево и просто

Создавая новый тяжелый беспилотник, конструкторы итальянской компании Piaggio решили не мудрствовать, а просто переделать его из самолета бизнес-класса Avanti.

В авиации такое происходит нечасто – к военной технике предъявляют особые требования, но Avanti, создававшийся для дальних и высотных перелетов, подошел по всем параметрам.

Кроме того, оказалось, что вместо бизнесменов в салоне можно разместить, например, разведывательное оборудование.

P.180 Avanti – один из самых необычных самолетов в бизнесс-классе. С толкающими винтами, двумя парами крыльев, он неожиданно продемонстрировал хорошие лётные качества.