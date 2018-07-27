Что известно про самое долгое лунное затмение XXI века

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и наш спутник попадает в тень Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются в ряд.
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Луна пройдет через самую темную часть земной тени, поэтому затмение будет таким долгим - от первой до последней фазы пройдет 3 часа 55 минут.
За затмением можно будет наблюдать почти во всех частях мира, кроме Центральной и Северной Америки.