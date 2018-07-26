Кто на самом деле перенес визит Путина в Вашингтон

Встреча президентов России и США переносится на следующий год из-за расследования предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы, заявили в Белом доме.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна пройти, когда закончится охота на ведьм из-за России, поэтому мы решили, что это будет в следующем году", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

20 июля пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью.

Но кто и почему на самом деле отменил осеннюю встречу двух президентов?