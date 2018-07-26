Новости BBC: из-за чего перенесли визит Путина в Вашингтон
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ТВ-новости: как Киев борется за автокефалию церкви

  • 26 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 26 июля:

  • Трамп передумал принимать Путина - по крайней мере, этой осенью. Почему Белый дом отменил встречу президентов - обсудим с нашим корреспондентом в Вашингтоне.
  • Битва православных престолов - Киевская церковь вот-вот добьется официальной автономии от Москвы. Узнаем подробности крупнейшего спора в современном христианстве.
  • Известный детский писатель Анна Старобинец рассказала в интервью Би-би-си о престижной литературной премии "Еврокон" и том, почему хейтеры говорят, что она не любит Россию.
  • Ученые нашли воду на Марсе - о чем это говорит? Поговорим о том, есть ли там жизнь.
  • Родина ниндзя объявила набор воинов. Но это не то, что вы подумали - мы расскажем, в чем дело.