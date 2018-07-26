ТВ-новости: как Киев борется за автокефалию церкви

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 26 июля:
- Трамп передумал принимать Путина - по крайней мере, этой осенью. Почему Белый дом отменил встречу президентов - обсудим с нашим корреспондентом в Вашингтоне.
- Битва православных престолов - Киевская церковь вот-вот добьется официальной автономии от Москвы. Узнаем подробности крупнейшего спора в современном христианстве.
- Известный детский писатель Анна Старобинец рассказала в интервью Би-би-си о престижной литературной премии "Еврокон" и том, почему хейтеры говорят, что она не любит Россию.
- Ученые нашли воду на Марсе - о чем это говорит? Поговорим о том, есть ли там жизнь.
- Родина ниндзя объявила набор воинов. Но это не то, что вы подумали - мы расскажем, в чем дело.