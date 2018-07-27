ТВ-новости: кто ждет Ассанжа у дверей посольства Эквадора
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ТВ-новости: кто ждет Ассанжа у дверей посольства Эквадора

  • 27 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 27 июля:

  • Ассанжа просят на выход - президент Эквадора заявил, что основатель Wikileaks должен будет в конце концов покинуть здание посольства в Лондоне, где он скрывается последние шесть лет Обсудим, что будет с Ассанжем теперь
  • Знал или не знал, вот в чем вопрос - бывший адвокат Трампа утверждает, что американский президент был в курсе готовящейся встречи с россиянкой Наталией Весельницкой
  • Еще одно дело о пытках заключенных - в Ингушетии вынесен приговор сотрудникам Центра "Э" и ФСБ. Узнаем подробности от нашего корреспондента, которая была в зале суда
  • Шествие на фоне раскола - как православные в Киеве отмечают годовщину крещения Руси
  • Крест, железное дерево и самодельный гранатомет - объясняем на пальцах суть кризиса в дружественной России Никарагуа