ТВ-новости: кто ждет Ассанжа у дверей посольства Эквадора

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 27 июля:
- Ассанжа просят на выход - президент Эквадора заявил, что основатель Wikileaks должен будет в конце концов покинуть здание посольства в Лондоне, где он скрывается последние шесть лет Обсудим, что будет с Ассанжем теперь
- Знал или не знал, вот в чем вопрос - бывший адвокат Трампа утверждает, что американский президент был в курсе готовящейся встречи с россиянкой Наталией Весельницкой
- Еще одно дело о пытках заключенных - в Ингушетии вынесен приговор сотрудникам Центра "Э" и ФСБ. Узнаем подробности от нашего корреспондента, которая была в зале суда
- Шествие на фоне раскола - как православные в Киеве отмечают годовщину крещения Руси
- Крест, железное дерево и самодельный гранатомет - объясняем на пальцах суть кризиса в дружественной России Никарагуа