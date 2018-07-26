Есть ли жизнь на Марсе: история поисков

Ученые объявили, что обнаружили на Марсе воду в жидком состоянии. Озеро, которое они нашли, размером около 20 км. Это открытие увеличивает шансы наличия жизни на Красной планете.

Но история поисков началась еще в 1976 году, когда на Марс был отправлен спутник "Викинг" для забора первых проб грунта. Ученые их долго изучали, однако признаков жизни так и не обнаружили.

В 1984 году в Антарктике был найден метеорит марсианского происхождения, а спустя больше десяти лет ученые объявили, что нашли в нем окаменелости бактерий. Но вскоре обнаруженные следы пропали.

Несколько лет назад марсоход "Кьюриосити" нашел на планете следы метана. Находка казалась многообещающей, ведь на Земле этот газ в основном образуется в результате жизнедеятельности бактерий. И, наконец, в 2018 году ученые сделали самое громкое открытие в истории изучения планеты. Под ледяной шапкой на южном полюсе нашли подземное озеро.