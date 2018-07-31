Как бывшие члены ИГ бегут в Европу

Исламское государство (деятельность организации запрещена в России) все больше сдает свои позиции в Сирии и Ираке. По мере ослабления террористической организации ее сторонники бегут из Сирии в страны Европы.

Солдаты из "Свободной сирийской армии" стараются выловить боевиков на границе, но все усложняется тем, что таким же маршрутом бегут из страны мирные жители, спасаясь от войны. За последние четыре месяца пограничники смогли задержать больше 1000 сторонников ИГ. Однако еще множество боевиков остается на свободе - они по-прежнему в бегах. Точно не известно, скольким из них удалось добраться до Европы.

Полиция в Турции регулярно устраивает рейды на дома, где могут скрываться террористы, но примерно 20% подозреваемых удается сбежать еще до прибытия полиции.