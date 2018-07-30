Незаконнорождённые: документальный фильм Би-би-си о матерях-одиночках в Марокко

  • 30 июля 2018

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

В Марокко половые отношения вне брака запрещены законом и общество порицает женщин, вступающих в такую связь. Но какова судьба детей матерей-одиночек?

Этот фильм расскажет историю одной женщины.

Похожие темы

Новости по теме