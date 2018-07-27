Британия и Эквадор ведут переговоры о судьбе Ассанжа

Джулиан Ассанж по-прежнему скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, но терпение эквадорских властей на исходе.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть посольство страны в Лондоне, в котором он укрывается с 2012 года.

По словам Морено, идет обсуждение ситуации вокруг основателя Wikileaks с британскими властями. При этом представитель британского кабинета министров сообщил, что на этой неделе во время визита Морено в Лондон судьба Ассанжа с ним не обсуждалась.

Что ожидает теперь Джулиана Ассанда?

Более подробно с событиями дня вы можете ознакомиться в нашем выпуске новостей.