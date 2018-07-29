Митинги против пенсионной реформы

В выходные в Москве прошли крупные акции протеста против повышения пенсионного возраста. Их организовали Коммунистическая и Либертарианская партии. Коммунисты требовали вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на народное голосование. 27 июля Центральная избирательная комиссия им отказала. Либертарианцы выступали против повышения НДС, закона Яровой и коррупции. На митингах звучали лозунги "Верните наши деньги", "Нет пенсионной реформе".

По данным активистов "Белого счетчика", на митинг КПРФ пришли около 10 тысяч человек, на акцию либертарианцев - порядка шести тысяч человек. Полиция задержала троих организаторов митинга Либертарианской партии.