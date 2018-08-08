Российско-грузинская война 10 лет спустя. Три истории участников конфликта

Десять лет назад в ночь на 8 августа 2008 года вспыхнуло военное противостояние между Грузией и Россией, жертвами которого стали десятки человек. Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина поговорила с участниками конфликта с трех сторон: с офицером грузинской армии, со сторонником независимости Южной Осетии и с российским военным.

В результате пятидневной войны Южная Осетия и Абхазия обрели, по мнению Москвы, независимый статус. В Тбилиси эти территории называют оккупированными, а действия России в августе 2008 года считают актом агрессии.

В Кремле же для наступления российских войск изобрели новый термин - "операция по принуждению к миру".