Джемаль, Расторгуев и Радченко: цитаты о войне, стране и работе

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты неизвестными в Центральноафриканской республике. Группа приехала в Африку снимать фильм о ЧВК "Вагнера".

За последние годы Орхан Джемаль побывал практически во всех горячих точках. Александр Расторгуев много работал в соавторстве с Павлом Костомаровым, в том числе над проектом "Срок" о событиях в России в 2011-2012 годах. А вот Кирилл Радченко, по словам его друзей, только начинал карьеру. Он занимался фотографией, монтажом, а также операторской работой и режиссурой.

Русская служба Би-би-си собрала важные цитаты и ключевые работы погибших журналистов.