Как выглядит рассвет из космоса
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Как выглядит рассвет из космоса

  • 3 августа 2018

Эти кадры на Международной космической станции сделал немецкий астронавт Александр Герст.

МКС делает оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Поэтому за сутки экипаж может увидеть 16 рассветов.

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