Как выглядит рассвет из космоса

Эти кадры на Международной космической станции сделал немецкий астронавт Александр Герст.
МКС делает оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Поэтому за сутки экипаж может увидеть 16 рассветов.
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Эти кадры на Международной космической станции сделал немецкий астронавт Александр Герст.
МКС делает оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Поэтому за сутки экипаж может увидеть 16 рассветов.