Стена пыли: песчаная буря в Фениксе

Массивная песчаная буря вызвала разрушения и задержки рейсов в штате Аризона.
Пылевое облако растянулось на 16 километров серьезно ухудшив видимость.
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Массивная песчаная буря вызвала разрушения и задержки рейсов в штате Аризона.
Пылевое облако растянулось на 16 километров серьезно ухудшив видимость.