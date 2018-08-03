Стена пыли: песчаная буря в Фениксе
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Стена пыли: песчаная буря в Фениксе

  • 3 августа 2018

Массивная песчаная буря вызвала разрушения и задержки рейсов в штате Аризона.

Пылевое облако растянулось на 16 километров серьезно ухудшив видимость.

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