ТВ-новости: мать требует наказания за пытки в ярославской колонии

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 30 июля:
- Задержан еще один, восьмой сотрудник ФСИН, которого подозревают в пытках заключенного. Мать этого заключенного дала интервью Би-би-си.
- Заметит ли власть протест против пенсионной реформы? Расскажем о митингах, прошедших по всей России и о том, как о них промолчали на федеральных каналах.
- Первый в Австралии имам, заявивший о своей гомосексуальности, помогает вернуть мусульманам-геям веру в свою религию. Он создал онлайн-сообщество для молитв, в котором советует мусульманам не стыдиться своей гомосексуальности.
- Услышим интервью с писателем Владимиром Войновичем из архивов Би-би-си о том, каково приходилось литераторам в совесткое время. Войнович ушел из жизни в минувшую субботу.
- В Латвии, оказывается, некому работать. Поговорим о том, почему власти не пускают в страну гастарбайтеров.