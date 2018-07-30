ТВ-новости: мать требует наказать за пытки в ярославской колонии
Media playback is unsupported on your device

ТВ-новости: мать требует наказания за пытки в ярославской колонии

  • 30 июля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 30 июля:

  • Задержан еще один, восьмой сотрудник ФСИН, которого подозревают в пытках заключенного. Мать этого заключенного дала интервью Би-би-си.
  • Заметит ли власть протест против пенсионной реформы? Расскажем о митингах, прошедших по всей России и о том, как о них промолчали на федеральных каналах.
  • Первый в Австралии имам, заявивший о своей гомосексуальности, помогает вернуть мусульманам-геям веру в свою религию. Он создал онлайн-сообщество для молитв, в котором советует мусульманам не стыдиться своей гомосексуальности.
  • Услышим интервью с писателем Владимиром Войновичем из архивов Би-би-си о том, каково приходилось литераторам в совесткое время. Войнович ушел из жизни в минувшую субботу.
  • В Латвии, оказывается, некому работать. Поговорим о том, почему власти не пускают в страну гастарбайтеров.

Похожие темы