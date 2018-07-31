ТВ-новости: в Центральной Африке убиты российские журналисты

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 31 июля:

Незадолго до программы стало известно о гибели в Центральноафриканской Республике Орхана Джемаля и двоих его коллег-журналистов из России. Мы рассказывали обо всем, что было известно об этом на момент программы

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