ТВ-новости: в Центральной Африке убиты российские журналисты

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 31 июля:
- Незадолго до программы стало известно о гибели в Центральноафриканской Республике Орхана Джемаля и двоих его коллег-журналистов из России. Мы рассказывали обо всем, что было известно об этом на момент программы
А также:
- Дональд Трамп заявил о новой исторической встрече - на этот раз он готов встретиться с лидером Ирана Хассаном Роухани. Насколько серьезны намерения американского президента? Через минуту - подробный анализ от корреспондентов Би-би-си
- «Исламское государство» (запрещено в России) разгромлено, но боевики остались - мы покажем репортаж о том, как иностранцы, вступившие в ряды экстремистской организации в Сирии, пытаются вернуться обратно в свои страны
- И наконец - почему Вологда стала столицей банкротов и что делать, если не можешь отдать долги по кредитам