ТВ-новости: кем были убитые журналисты и чего опасаться в ЦАР

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 1 августа:
А также:
- Почему съемочная группа ехала без охраны, был ли это расстрел или ограбление - задаем вопросы и ищем ответы с помощью коллег и экспертов.
- Что делали 32 подозрительных аккаунта в американском «Фейсбуке» - соцсеть подозревает российских троллей, обсудим, зачем им это.
- Дания требует от женщин открыть лицо - там запретили никаб, и далеко не все с этим согласны.