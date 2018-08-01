ТВ-новости: кем были убитые журналисты и чего опасаться в ЦАР
Media playback is unsupported on your device

ТВ-новости: кем были убитые журналисты и чего опасаться в ЦАР

  • 1 августа 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 1 августа:

А также:

  • Почему съемочная группа ехала без охраны, был ли это расстрел или ограбление - задаем вопросы и ищем ответы с помощью коллег и экспертов.
  • Что делали 32 подозрительных аккаунта в американском «Фейсбуке» - соцсеть подозревает российских троллей, обсудим, зачем им это.
  • Дания требует от женщин открыть лицо - там запретили никаб, и далеко не все с этим согласны.

Похожие темы