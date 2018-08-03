ТВ-новости: какие новые санкции придумали в Вашингтоне

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 3 августа:
- США грозят России новыми санкциями - сенаторы обещают жесткий пакет против приближенных Путина - что, когда и против кого именно.
- Убийство российских журналистов в Африке - последние новости о расследовании
- Южная Корея против порношпионов - тысячи женщин собираются выйти на акцию протеста против скрытых видеокамер в примерочных и общественных туалетах.
- В Тверской области откроется рок-фестиваль "Нашествие". Несколько групп отказались от участия в фестивале из-за его сотрудничества с минобороны. О ситуации вокруг "Нашествия" поговорим с нашим культурным обозревателем Александром Каном.