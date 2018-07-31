Трамп готов вести переговоры с Тегераном

Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с руководством Ирана безо всяких предварительных условий.

Это заявление прозвучало всего неделю спустя после того, как лидеры США и Ирана обменялись любезностями: Роухани предостерег США от войны с Ираном, на что Трамп ответил постом с угрозами .

В мае Вашингтон, к большому неудовольствию многих своих союзников, вышел из ядерной сделки с Тегераном, обострив и без того непростые отношения.

Если Дональд Трамп все-таки встретится с президентом Ирана Хассаном Роухани, это будет первая встреча лидеров двух стран за почти 40 лет.