Вологда бьет рекорд по личным банкротствам

Вологодская область последние три года бьет рекорды по числу личных банкротств на душу населения. В регионе сложилась целая индустрия банкротств физических лиц, и местные фирмы даже предлагают услугу "банкротство под ключ".

По данным Объединенного кредитного бюро, на конец мая в Вологодской области зафиксировали 148 банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 100 тысяч человек.

В среднем по России этот показатель втрое ниже.

По закону о банкротстве физических лиц, принятому в России четыре года назад, гражданин может объявить себя банкротом, если его задолженность превышает полмиллиона рублей, а просрочка составляет больше 3 месяцев.