Как Facebook воюет с троллями

Компания Facebook удалила 32 подозрительных аккаунта, которые, как подозревает соцсеть, пытались повлиять на политические процессы в США.

В официальном блоге компании говорится, что соцсеть только в начале расследования, однако решила поделиться информацией о недобросовестных аккаунтах, "учитывая связь между этими аккаунтами и протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе".

Всего подозрительные аккаунты написали более 9500 тысяч постов в соцсети, а также заказали более 150 рекламных роликов и постов в Facebook и Instagram на общую сумму 11 тыс. долларов или 700 тыс. рублей.

Facebook не связывает удаленные аккаунты с Россией напрямую, но отмечает черты сходства с почерком "Российского агентства интернет-исследований", или как его прозвали в прессе, "фабрикой троллей".