ЧВК в ЦАР: что искали в Африке погибшие журналисты?

Родные, друзья и коллеги российских журналистов, погибших в Центральноафриканской республике, пытаются понять, что же там произошло.

Тела режиссера-документалиста Александра Расторгуева, военного журналиста Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко были обнаружены во вторник сотрудниками миссии ООН.

Информационное агентство ТАСС сообщило сегодня со ссылкой на местное республиканское радио, что за нападением на съемочную группу могли стоять боевики мусульманского повстанческого движения "Селека".

По версии местной полиции это было ограбление - у журналистов были с собой 8 тыс. долларов наличными и дорогая техника.

В свою очередь в российском Центре управления расследованиями, который организовал поездку журналистов, говорят, что группа собиралась снимать документальный фильм о ЧВК Вагнера.