"Это не конец света": как построить бункер на случай ядерной войны

Кажется, что угроза ядерной войны давно в прошлом - но только не для этого жителя Торонто. Свой бункер Брюс Бич строит уже почти 40 лет.

Площадь убежища - 3000 кв. метров, оно состоит из 42 автобусов и рассчитано на 500 человек. По словам Брюса, укрываться в бункере можно будет до трех недель. Там есть специальный угол для обеззараживания, огромный резервуар с чистой водой и даже детская комната.

Несмотря на непрерывную подготовку к войне, Брюс настроен оптимистично: он считает, что ядерный взрыв лишь продвинет человечество вперед.