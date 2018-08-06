Землетрясение в Индонезии: рассказ местной жительницы

Около 100 человек погибло и десятки получили травмы в результате мощного землетрясения магнитудой 6,9 на острове Ломбок в центральной части Индонезии.

Очаг находился недалеко от северного побережья острова на глубине 10 км. По словам очевидцев, после основного толчка они почувствовали не менее 130 остаточных подземных толчков. Толчки ощущались и на соседнем острове Бали.

От землетрясения пострадали десятки домов, нарушено электроснабжение, около 10 тыс. человек были эвакуированы с острова, еще сотни местных жителей и туристов по-прежнему ждут эвакуации.

О происходящем на острове нам рассказала местная жительница Ирина Мутыло.