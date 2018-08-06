Можно ли получить срок за лайк и репост?

23-летняя Мария Мотузная еще в 2015 году разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мемы на расовые и религиозные темы.

Через три года, в мае 2018, к ней пришли с обыском, и теперь обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса - оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти либо вражды.

Суда за картинку персонажа сериала "Игра престолов" Джона Сноу с нимбом ожидает и студент Даниил Маркин, тоже из Барнаула.

Оба дела возбуждены после жалоб двух студенток юридического факультета алтайского филиала Академии народного хозяйства РАНХиГС.

Некоторые пользователи "ВКонтакте", опасаясь преследования, уже начали удалять свои страницы из соцсети.