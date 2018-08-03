Голосуй за меня! Документальный фильм Би-би-си

  • 3 августа 2018

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

Фильм переносит нас в мир китайских школьников, которые знакомятся с понятием "демократия" и впервые проводят выборы старосты класса.

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