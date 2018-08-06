Режиссер Вим Вендерс: фотография как искусство мертва как никогда

Камеры в телефонах убивают искусство фотографии, считает режиссер и фотограф Вим Вендерс.
На выставке своих полароидов он объяснил Би-би-си, что в фильтрах нет творчества.
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Камеры в телефонах убивают искусство фотографии, считает режиссер и фотограф Вим Вендерс.
На выставке своих полароидов он объяснил Би-би-си, что в фильтрах нет творчества.