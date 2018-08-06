ТВ-новости: почему за лайки и репосты в России стали сажать чаще

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 6 августа:
- В Барнауле сразу двое молодых людей оказались под судом за картинки на своих страницах во "Вконтакте" - пользователи спешно удаляют аккаунты, владелец соцсети требует амнистии;
- Десятки погибших во время мощного землетрясения в Индонезии - услышим рассказ очевидца, россиянки, оказавшейся в эпицентре;
- Что может примирить Папу Римского и китайских коммунистов? Ватикан готовится подписать историческое соглашение с руководством КНР о назначении католических епископов в стране;
- Многие подростки в США предпочитают устраиваться на работу вместо учебы в дорогих университетах. Расскажем почему.