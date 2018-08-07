В суде всплыл украинский след Манафорта

Пол Манафорт работал на действующего президента Украины Петра Порошенко в 2014 году, помогая ему в президентской кампании, заявил бывший помощник Манафорта Рик Гейтс, давший показания в федеральном суде Александрии, штат Вирджиния.

На предыдущем заседании Гейтс уже рассказал, как помогал политтехнологу президента США уклоняться от налогов и как сам же украл у начальника около 100 тысяч долларов с офшорных счетов.

По словам Гейтса, деньги отмывали через полтора десятка компаний, зарегистрированных на Пола Манафорта и руководителя его украинского офиса Константина Килимника.