ТВ-новости: как относиться к словам Медведева о Грузии и НАТО

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 7 августа:
- Медведев грозит НАТО конфликтом, если Грузию примут в альянс, - к чему на самом деле это может привести?
- Помощник помощника Трампа сдал бывшего шефа в суде - Рик Гейтс рассказал об уклонении от налогов и офшорных счетах бывшего главы избирательного штаба американского президента.
- Обыски в белорусских интернет-изданиях - почему пришли следователи и чего они хотят. Узнаем подробности от наших корреспондентов на месте.
- Дональд Трамп за мир во всем мире и против Ирана - новые санкции и новые угрозы.