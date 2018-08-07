ТВ-новости: как относиться к словам Медведева о Грузии и НАТО
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ТВ-новости: как относиться к словам Медведева о Грузии и НАТО

  • 7 августа 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 7 августа:

  • Медведев грозит НАТО конфликтом, если Грузию примут в альянс, - к чему на самом деле это может привести?
  • Помощник помощника Трампа сдал бывшего шефа в суде - Рик Гейтс рассказал об уклонении от налогов и офшорных счетах бывшего главы избирательного штаба американского президента.
  • Обыски в белорусских интернет-изданиях - почему пришли следователи и чего они хотят. Узнаем подробности от наших корреспондентов на месте.
  • Дональд Трамп за мир во всем мире и против Ирана - новые санкции и новые угрозы.