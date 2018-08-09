Londonблог: зачем рисковать жизнью, переплывая Ла-Манш?

Некоторые называют заплыв через Ла-Манш "британским Эверестом", но на самом деле людей, которые сумели взойти на самую высокую гору в мире, в два раза больше, нежели тех, что смог проплыть 33 километра из Британии во Францию.

Заплыв непростой: холодная вода, большие волны, сильное течение и чуть ли не самое интенсивное судоходство в мире.

Наш видеоблогер Бен Тавенер следил за двумя пловцами, собирающими деньги на благотворительность, - российским бизнесменом Павлом Морозовым и австралийской учительницей Брендой Норман.

Как они справились с холодными водами Ла-Манша?