Самый дешевый в мире круиз, или На плоту через канаву

Жители трущоб в Мумбаи пересекают канаву на плоту, собранном из бракованного пенопласта.
Одна поездка стоит всего 2 рупии (около 2 рублей). Если брать для этой же цели машину, то придется заплатить 40 рупий.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Жители трущоб в Мумбаи пересекают канаву на плоту, собранном из бракованного пенопласта.
Одна поездка стоит всего 2 рупии (около 2 рублей). Если брать для этой же цели машину, то придется заплатить 40 рупий.