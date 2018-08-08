На плоту через канаву
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Самый дешевый в мире круиз, или На плоту через канаву

  • 8 августа 2018

Жители трущоб в Мумбаи пересекают канаву на плоту, собранном из бракованного пенопласта.

Одна поездка стоит всего 2 рупии (около 2 рублей). Если брать для этой же цели машину, то придется заплатить 40 рупий.

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