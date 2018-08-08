10 лет после войны: как вспоминают конфликт в Москве и Тбилиси

В ночь на 8 августа 2008 года основные части российской 58-й армии вошли на территорию Грузии, назвав вторжение "операцией по принуждению к миру".

Наиболее горячая фаза российско-грузинской войны продолжалась пять дней, хотя обстрелы и боестолкновения меньшей интенсивности продолжались еще не менее месяца.

26 августа 2008 года Россия официально признала отколовшиеся грузинские регионы Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Как сегодня оценивают эту войну и ее последствия в Москве и Тбилиси?