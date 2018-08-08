Быть ли референдуму по пенсионной реформе?

Центризбирком России одобрил вопросы для референдума по пенсионной реформе. Провести референдум предложили сразу несколько инициативных групп, каждая из которых сформулировала свой вопрос для голосования.

Формулировка вопроса различается, но смысл у них один: возраст выхода на пенсию у мужчин - в 60 лет, у женщин - в 55 лет - повышаться не должен. На чей вопрос придется ответить в случае, если референдум состоится, зависит от того, какая из инициативных групп сумеет выполнить перечень сложных и долгих процедур.

Состоится ли подобный референдум, и какой в этом случае будет процедура его проведения - в материале Русской службы Би-би-си.