Санкции США ударили по рублю и фондовому рынку

Новые санкции США - их уже назвали драконовскими - привели к тому, что сразу после открытия торгов курс доллара поднялся до максимального уровня с середины ноября 2016 года.

Поводом для введения санкций стало дело об отравлении Скрипалей в Солсбери. Вашингтон склонен винить в этом именно Россию, хотя Кремль категорически отрицает свою причастность.

Некоторые пункты новых санкций повторяют те, что уже были введены раньше. Но есть и новые, в частности, запрет на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности.