Суд оставил Анну Павликову в СИЗО

Дорогомиловский суд Москвы еще на три месяца оставил под стражей оставил 18-летнюю Анну Павликову, которую обвиняют в создании экстремистского сообщества под названием "Новое величие".

По версии следствия, Павликова и еще девять ее друзей собирались совершить в России государственный переворот, используя листовки и чаты в соцсетях.

Анну Павликову задержали 16 марта, на тот момент ей было 17. Она и ее 19-летняя подруга Мария Дубовик являются самыми младшими фигурантками дела, они, и еще четверо молодых людей находятся в СИЗО, еще четверо - под домашним арестом.

В материалах дела в качестве одного из лидеров организации фигурирует мужчина, старше остальных, который - как считают адвокаты - специально внедрился в компанию, они уверены, что дело сфабриковано сотрудниками спецслужб.

Как говорят родственники, у задержанных девушек в СИЗО значительно ухудшилось здоровье.