Фильм "Кристофер Робин" запретили в Китае из-за мемов
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Фильм "Кристофер Робин" запретили в Китае из-за мемов

  • 8 августа 2018

Из-за того, что в фильме есть Винни-Пух, диснеевский фильм "Кристофер Робин" не покажут в Китае.

Изображения Винни-Пуха запрещены цензурой, потому что китайские блогеры используют его в мемах про лидера страны Си Цзиньпина.

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