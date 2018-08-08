ТВ-новости: 10 лет назад Россия и Грузия воевали. Раны свежи до сих пор

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 8 августа:
- Десять лет с начала вооруженного конфликта в Грузии. Кто на самом деле начал войну и к чему все привело?
- ЦИК одобрил формулировки вопросов для референдума о пенсионной реформе в России. Значит ли это, что россиянам дадут высказаться по этой проблеме?
- В Аргентине аборты разрешают лишь в исключительных случаях. Закон об их легализации расколол страну на два лагеря.