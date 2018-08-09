ТВ-новости: как затронут россиян новые санкции США

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 9 августа:
- США еще только объявили новый список запретов, а рубль уже стремительно падает - новый пакет уже окрестили драконовским. Чем он обернется для россиян?
- В Москве суд оставил в СИЗО участников организации "Новое величие". Адвокаты считают, что дело против молодых людей сфабриковано российскими спецслужбами.
- "Эхо войны". Как живется людям, оставшимся в Южной Осетии и бежавшим из нее в 2008 году.