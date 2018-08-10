В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века

В Карелии, в городе Кондопога сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в XVIII веке. Региональное управление МЧС сообщило, что церковь сгорела полностью.

Одна из версий возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны туристов. Власти Карелии собираются восстановить церковь.

"Полностью есть научная документация, замеры, мы все про нее знаем. Другой вопрос, сколько это денег и времени", - говорит Светлана Куспак, главный специалист управления по охране объектов культурного наследия.

Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена еще в 1774 году. Высота постройки - 42 метра, она считается одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Она является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.