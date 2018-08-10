Сестра Сенцова: "Если бы Путин хотел, то отпустил бы его"

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который три месяца назад объявил голодовку в российской тюрьме, говорит, что у него анемия, а пульс упал до 40 ударов в минуту.

Наталия Каплан рассказала Би-би-си, что ее брат принимает питательные смеси, однако меньше, чем ему нужно.

В 2015 году суд в Ростове-на-Дону признал крымчанина Сенцова виновным в терроризме и присудил ему 20 лет колонии строгого режима.

Сам режиссер считает дело против себя политическим и сфабрикованным. Об этом же заявляют власти Украины. В поддержку Олега Сенцова выступают также ЕС, США и правозащитные организации.