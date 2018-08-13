Старость - не в планах правительства?

Пенсионная реформа остается одной из самых обсуждаемых тем в России.

Еще на прошлой неделе ЦИК одобрил формулировки трех вопросов для референдума по пенсионной реформе.

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу реформы лишь однажды. Он призвал "основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспективах ее развития".

Жители России, между тем, хотят понять, что им уготовано, и могут ли они рассчитывать на сносную старость, или власти уже списали их со счетов.